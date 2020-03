Metele que son pasteles hizo vibrar al Teatro de Verano y reabrió controversia por mensaje militante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La murga Metele que son pasteles subió este martes por tercera vez al escenario del Teatro de Verano en ocasión de la liguilla del concurso carnavalero y sacudió al público con "el cuplé de la plaza", el más celebrado (y polémico) del Carnaval 2020.

"Si le tocan un derecho a la gente / vamos a salir a la calle calientes", canta la murga en un cuplé donde los murguistas se presentan agitando cacerolas y sartenes en representación de protesta hacia el gobierno entrante.

Metele que son Pasteles compara un eventual escenario de movilización con lo vivido en Chile meses atrás. "Habrá un aliento que pasará a ser grito / que, como pasó en Chile, va a ser algo inaudito" (...) Luego se dirigen al gobierno: "No tendrás suerte / ni un poquito / porque no hay que dejar que sea / un país solo para ricos".



"Vamos a la plaza / para dar batalla / si la cosa estalla /estaremos a la talla", canta la murga en el fragmento más repetido de la canción. "Si se pone "caribe" / no tendremos cintura / daremos pelea / acá nadie se asusta ni oculta", prosigue.

En su actuación de este martes, el público acompañó la canción de pie y con carteles que tenían la leyenda: "Estaremo' a la talla" y que en el reverso contenían la letra completa del cuplé.

"Vendrán tiempos de mierda / habrá que juntar a toda la izquierda", cierra Metele que son Pasteles. Terminado un cuplé, el público comenzó a corear "si esto no es el pueblo / ¿el pueblo dónde está?"

Varios dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el senador Oscar Andrade, estaban en la platea y celebraron el mensaje y el momento.

Se viene el día en tú corazón"

De este lado de la vida pic.twitter.com/N5yB6DhVSZ — Oscar Andrade (@Oandradelallana) March 4, 2020

En redes sociales, se multiplicaron los videos de la actuación y de la reacción de público. Algunos calificaron lo vivido como "el momento más emotivo" de los últimos años en Carnaval.

Nunca vi una cosa igual en el Teatro de Verano.



Después de este tremendo cuplé la gente cantando con todo su amor "si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?"



"¿Desde cuando defender nuestros derechos es incitar a la violencia?"



Grande @los_pasteles pic.twitter.com/aPYr1jW98q — NicoLasa (@NicolasLasa) March 4, 2020

Pero desde su primera actuación, muchos califican al "cuplé de la plaza" como una incitación a la violencia, en especial al comparar un eventual escenario de movilizaciones, con lo vivido en Chile, donde hubo protestas con desmanes y víctimas.

¿Defender nuestros derechos, es incitar a la violencia? No. Si le tocan los derechos a la gente estaremos a la talla. Emocionante lo de Metele que son Pasteles. El mejor cuplé de este 2020 sin ninguna duda. — Carnaval Uruguayo (@CarnavalU17) March 4, 2020

“Iremos a la plaza

Para dar batalla

Si la cosa estalla

Estaremos a la talla” @los_pasteles generaron la mayor comunicación en este carnaval en este fragmento de uno de los libretos más contundentes de este año pic.twitter.com/WwyWOyLntD — Martin Duarte (@duarteok) March 4, 2020

Esto genera una murga que está a la altura del momento histórico en @teatrodeverano esto generan @los_pasteles ❤️ ¡gracias! pic.twitter.com/0hfbg0l3n3 — Virginia Cardozo (@Virginia_567) March 4, 2020

La actuación de "los pasteles" también generó una polémica derivada de un comentario de Patricia Madrid. "Procuren no hacer con los Pasteles lo mismo que hicieron con la Catalina, que la masticaron unos años y la terminaron escupiendo cuando no les cantó lo que les gusta...", escribió.

Al final de la transmisión, la comentarista de Tenfield Yessy López les "dio" el primer premio a "los pasteles". "Está claro que hay murgas que en otros rubros corren con ventaja, pero hoy, para mí, esta murga es primer premio", aseguró la vedette.

"Está claro que uno de los reclamos que hace la murga, que es unir a la izquierda, hoy lo lograron", dijo por su parte Marcelo Fernández.

"No nos rendimos", acotó López y calificó al "cuplé de la plaza" como un "himno".