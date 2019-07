A meses del accidente, habló el hermano de Sergio Denis: "No hay nada que hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A cuatro meses de la caída que sufrió Sergio Denis durante uno de sus shows, el panorama no es alentador. Aunque los partes médicos hablan de una situación estable y destacan que el músico puede respirar espontáneamente, el cantante nunca despertó del coma y pese a que su familia siempre se mostró positiva, la espera está trayendo pesimismo. Así lo demostró el hermano de Sergio, Carlos Hoffmann, en una entrevista con el diario argentino Diario de Cuyo: "Está perfecto físicamente, pero no reacciona. No hay nada que hacer".



Hoffman explicó que su hermano sigue inmóvil y dormido, igual que desde el primer día de su internación. "El paciente Héctor Hoffmann permanece internado en Clínica Alcla desde el 7 de mayo. Su estado clínico se mantiene estable, compensado hemodinámicamente, sin intercurrencias agudas y con respiración espontánea", decía el último parte médico, que fue firmado por el director médico de la institución, el doctor Gustavo Barbalace.



Sobre la salud de mi padre. pic.twitter.com/8V3TQv2cSl — Federico Hoffmann (@FedHoffmann) May 17, 2019

Denis continúa internado tras la que sufrió el pasado 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Denis había viajado a Tucumán para dar un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad por el Día de la Mujer. Cuando estaba cantando "Te llamo para despedirme", apoyó un pie en el borde del escenario y cayó a la fosa orquestal de tres metros de profundidad.



El cantante llegó a la guardia en la medianoche, con traumas de cráneo y tórax, con contusión pulmonar bilaterial y múltiples fracturas. Denis está en Alcla, la misma clínica de rehabilitación donde estuvo Gustavo Cerati, pero todavía no tuvo ninguna reacción.