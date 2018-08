Más que un mero error de cálculo

Hay gente a la que le va bárbaro con las matemáticas y claramente hay gente que no. Claro que cuando se trata de una artista con más de 50 millones de seguidores en Instagram, un error de cálculo como ese puede complicar más que al resto de la gente de a pié.

Esto fue lo que le pasó a Shakira, quien hizo una publicación en la susodicha red social con motivo de la salida de su marido, Gerard Piqué, de la selección española donde escribió: “Amor, acaba una etapa que siempre guardaremos en el corazón. Uno de los momentos más felices de mi vida también ha sido verte ganar en 2010 con la Selección y celebrar con España campeones!”.



Qué ternura pensé yo. Qué ingenua que fui.

Si bien el mensaje tenía la intención de demostrar lo bien que está la pareja, que en los últimos meses ha sido la comidilla de los medios por sus peleas, no fue hasta que me llamó mi amiga Irene, que caí en la cuenta del error garrafal de la colombiana.

Es que, le cuento a los millennials que para ellos esto es prehistoria, cuando Shakira y Piqué comenzaron su relación, no faltó el mal pensado que dijo que la cantante le había puesto los cuernos a su entonces pareja, el argentino Antonio de la Rúa.

Y si bien ella se encargó de aclarar que no era así, con esta publicación se terminó por deschavar la chica. Es que si De la Rúa y Shakira terminaron, según dijeron ellos, en agosto de 2010 y el Mundial de Sudáfrica se celebró en julio de ese año, al menos a mí no me dan los números.

Claramente un error de cálculo arruina a cualquiera, y cuando se tienen tantos millones de seguidores y más criticones que le buscan el pelo al huevo a todo lo que se dice y comenta, no hay secreto, por más custodiado que esté, que dure mucho.

Aunque tengo que decirles, chicos, yo apuesto al amor. Y ellos han demostrado que pese a haber comenzado en una relación un tanto clandestina, siguen juntos y felices.