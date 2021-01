Merlín Atahualpa cumplió 9 años y Natalia Oreiro lo celebró con un emotivo homenaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El martes, Merlín Atahualpa Mollo cumplió nueve años y su madre, Natalia Oreiro, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La uruguaya, que siempre se caracterizó por resguardar la intimidad de su hijo, compartió un dulce álbum de fotos de su hijo, fruto de su relación con el músico argentino Ricardo Mollo,



"Un día como hoy hace 9 años me elegiste como mamá y mi mundo se iluminó. Tu dulzura, sensibilidad, humor y compañerismo me emocionan", escribió la conductora de Got Talent Uruguay. "Me enseñás a disfrutar de lo simple, de lo verdadero, del 'vientito en la cara'".



"Deseo que este planeta al que llegaste sea lo sano que merecés, y que sigas sonriendo siempre al despertar, porque tu risa contagia magia. Feliz vida al sentido de la mía", concluyó el texto que también tradujo al ruso.



"A Ata lo pensamos un montón, hoy no me imagino mi vida sin él, pero antes no me imaginaba siendo mamá. Es contradictorio, pero yo estaba bien, y pensé que quizá no era una búsqueda. Pensaba que quizá era así, y en un momento quiso venir y fue alucinante. Creo que está bueno continuar siendo la misma persona, a mí él me enseña todos los días a disfrutar de la vida, mi hijo me enseña a disfrutar de cosas que me había olvidado", reflexionó la uruguaya hace unos meses durante su visita al programa Por el Mundo, en donde también reveló que no tiene intención de tener más hijos. "Creo que terminamos con Atahualpa. Él no quiere un hermanito, le gusta estar así".