El mensaje de Wanda Nara cansada de las críticas

Wanda Nara está en el centro de la tormenta de críticas luego de que se difundieran fotos suyas al natural en la playa. La botinera asegura que las imágenes fueron retocadas para perjudicarlas. "Yo sé dónde tengo celulitis y dónde no. Me causó risa la panza que me hicieron. Ni en los embarazos estuve así", dijo.

Ahora empleó las redes sociales para lanzar otro mensaje de respuesta a sus críticos. Con un posteo en el que se la ve sentada sobre la cama y mirando fijo a la cámara, escribió: "Hablar de mí es muy fácil. Ser yo es lo difícil".