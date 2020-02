El mensaje del "Luis" de Los Muchachos a Lacalle Pou por no haber asistido al Teatro de Verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo de parodistas Los Muchachos se presentó este martes en el Teatro de Verano para su presentación en la segunda rueda del concurso de Carnaval.

La expectativa era muy grande dado que en los círculos carnavaleros y políticos corrió con fuerza el rumor de que Luis Lacalle Pou iba a acudir a la platea para ver la actuación de un conjunto que le dedica una imitación en su primera parodia.

Sin embargo, el presidente electo no concurrió al Teatro de Verano. Gastón "Rusito" González, el encargado de la imitación, le dedicó unas palabras por su ausencia.

"Acá estoy buscando a un pibe que me está imitando y que iba a venir hoy. ¿Qué pasó? No quiso venir al comité de base de las focas. Vino hasta (Cristian) Di Candia, que no se pintó las uñas para venir. El esfuerzo que hizo", dijo en relación a la presencia del intendente de Montevideo.

"A vos te hablo, Luis, que seguramente estás viendo el espectáculo en el plasma de Sartori. La próxima te invito a un rondamomo en el Lawn Tenis, a ver si vas. Y que no vayan los pasteles", añadió en relación a la murga Metele que son pasteles, que actuó antes de Los Muchachos y que tiene un discurso muy combativo respecto al gobierno entrante.

Luego, Rusito dedicó dos chistes más al presidente electo y a la ley de urgencia que se está preparando.

La imitiación de Rusito ha generado polémica en las redes sociales. Algunos la tildaron de irrespetuosa mientras que él se defendió días atrás. "En ningún momento le falté el respeto. Jamás", dijo en el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal).