El mensaje de Laura Raffo tras encontronazo con Glenda Rondán

Polémica en el bar fue escenario de un duro encontronazo entre Glenda Rondán y Laura Raffo. La dirigente frenteamplista especuló con que la candidata ve más basura en la ciudad porque "ahora cruzó al norte de Av. Italia" y como Raffo evitó entrar en debate con "alguien que no se postula a la intendencia", Rondán la acusó de "faltarle el respeto".

El cruce no pasó a mayores pero en el cierre del programa, Raffo dio un mensaje que pareció una respuesta indirecta a las afirmaciones de Rondán. Llamó a un Montevideo "sin agresividad" y por la "buena convivencia".

"Pasé bien", respondió a la pregunta de Jorge Piñeyrúa sobre cómo había pasado en el programa.

Luego añadió: "Quedan pocos días para las elecciones, quedan 42 días y estamos apostando a traer un cambio a Montevideo. Para convertirla en una ciudad donde haya una cultura distinta de hacer las cosas. donde estemos más abiertos a las diferencias, seamos tolerancia, donde no haya agresividad, donde se dialogue entre las partes. Sobre todo, que podamos solucionar los problemas que más le preocupan a la gente, a la gente que hoy no tiene justicia social en los más de 330 asentamientos que existen, a la gente que hoy pide a gritos que llegue el ómnibus cerca de su barrio, a las personas que quieren una solución de una vez por todos para la basuras, para tener calles iluminadas, limpias, veredas que no estén rotas. Tenemos una propuesta, la contamos toda en blanco y negro y apostamos a generar esa cultura de gobierno, de diálogo, de libertades y sobre todo, de buena convivencia"