El mensaje de Hugo Soca tras el alta por un cuadro de COVID-19

El chef y conductor en Canal 4, Hugo Soca, contrajo COVID-19 y debió ser internado por unos días luego de presentar complicaciones respiratorias. Ya dado de alta, Soca escribió un mensaje a modo de agradecimiento.

"No hay forma de agradecer tanto cariño, mensajes, llamadas y mucho más. Era uno de los tantos que pensaba que el COVID no me iba a "tocar"pero fue todo lo contrario", escribió en su cuenta de Facebook.

"Me llevó a estar por primera vez internado en mi vida y sentir miedo (algo que no acostumbro en mi vida). Todos saben que siempre soy de las personas que trata de disfrutar de la vida en general más allá de las cosas tristes que también me suceden. Lo vivido estos días fue una nueva enseñanza, para saber que disfrutemos el hoy.... el mañana no lo sabemos", agregó.

El cocinero es conductor de Cena con mamá, nuevo formato internacional de Canal 4 que se emite los miércoles a las 21.15, y también de De la tierra al plato, que va los sábados a las 20.00. Además, acaba de lanzar un podcast, Gastronomía uruguaya y más, en el marco de Magnolio Podcast, la nueva iniciativa del multimedio que engloba a las radios Del Sol FM, Urbana FM y El Espectador.