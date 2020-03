El mensaje de Florencia Astori en ocasión del cambio de mando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Florencia Astori hizo "catarsis" en este fin de semana de cambio de mando. La gestora cultural e hija de Danilo Astori aprovechó el "momento bisagra" para hacer algunas reflexiones que compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

Valoró los logros de los 15 años de gestión del Frente Amplio. "Uruguay es un país más justo. Con los aciertos y los errores que el quehacer humano conlleva, miro hacia atrás y veo esfuerzo, compromiso, convicción, y valores humanistas en la gestión de los últimos quince años", escribió.

Luego hizo referencia a las situaciones personales que vivió luego de la compra de parte del Ministerio de Educación y Cultura del Museo Gurvich, donde ella se desempeñaba como encargada de comunicación. Dijo, además, que ganaba más como maestra que como gestora cultural. "Laburo día a día como cualquiera", añadió.

"Sigo aún leyendo insultos y comentarios que reproducen mentiras y desinformación respecto a mi persona. Como mujer y lesbiana pienso que la libertad de expresión es un valor sagrado, base de la democracia que nos enaltece como sociedad y por eso mismo está en la antípoda de los comentarios de odio con fines políticos", aseguró. .



"Muchas veces medité si debía responder o no a estos acosos y a pesar de la impotencia que me generaron decidí no hacerlo. Este mensaje es una suerte de catarsis. Yo soy maestra y gestora cultural, formada en ambas carreras y ejerciendo en ambos rubros desde hace diez años. Nadie me compró ningún museo, no soy funcionaria pública y no ejerzo ningún cargo directivo. Mi sueldo como gestora cultural (ya que se ha dicho tanto disparate) es menor al que percibo como maestra. Laburo día a día como cualquiera", agregó.

Para finalizar, deseó que al gobierno entrante de Luis Lacalle Pou "le vaya bien". "Porque eso significa que nuestro Uruguay siga creciendo. Que logren continuar a través de su trabajo el camino hacia la consolidación de una equidad social cada vez más firme, y que ante las diferencias, sepamos como sociedad tratarlas desde la empatía y el compromiso por construir hacia el bien superior".

Lee el mensaje completo:

Los momentos bisagra funcionan como espacios de reflexión, que nos ayudan a dar una mirada introspectiva, contactar con nosotros mismos y nuestra realidad, y seguir.

Mañana es un día importante para [email protected], de cambio, y eso me genera pensamientos y emociones a borbotones. Más que nada alegría, porque hoy Uruguay es un país más justo. Con los aciertos y los errores que el quehacer humano conlleva, miro hacia atrás y veo esfuerzo, compromiso, convicción, y valores humanistas en la gestión de los últimos quince años.

Por otra parte, pienso en la campaña política del año pasado y recuerdo lo dura y violenta que fue, y me detengo en el deseo de que entre [email protected] podamos recomponer desde el diálogo y la discrepancia respetuosa.

En lo personal sigo aun leyendo insultos y comentarios que reproducen mentiras y desinformación respecto a mi persona. Como mujer y lesbiana pienso que la libertad de expresión es un valor sagrado, base de la democracia que nos enaltece como sociedad y por eso mismo está en la antípoda de los comentarios de odio con fines políticos.

Muchas veces medité si debía responder o no a estos acosos y a pesar de la impotencia que me generaron decidí no hacerlo. Este mensaje es una suerte de catarsis.

Yo soy maestra y gestora cultural, formada en ambas carreras y ejerciendo en ambos rubros desde hace diez años. Nadie me compró ningún museo, no soy funcionaria pública y no ejerzo ningún cargo directivo. Mi sueldo como gestora cultural (ya que se ha dicho tanto disparate) es menor al que percibo como maestra. Laburo día a día como cualquiera.

Por último, agregar que deseo profundamente que al equipo de gobierno que entra le vaya bien, porque eso significa que nuestro Uruguay siga creciendo. Que logren continuar a través de su trabajo el camino hacia la consolidación de una equidad social cada vez más firme, y que ante las diferencias, sepamos como sociedad tratarlas desde la empatía y el compromiso por construir hacia el bien superior