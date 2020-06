El mensaje de Carmela a Santo y seña: "Espero salir adelante y quiero lo mismo para todo el Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada, Santo y seña (Canal 4) presentó un informe que rebatió las afirmaciones amplificadas en redes sociales acerca de que Carmela Hontou fuera la "paciente cero" en Uruguay de coronavirus.

La investigación mencionó la presencia de otros siete invitados al famoso casamiento del 7 de marzo que había regresado de Europa o Estados Unidos en los días previos y además, detalló que los científicos determinaron que al menos circulan cuatro cepas del virus en el país, las cuatro de orígenes diferentes.

Ignacio Álvarez contó que Hontou no dio su testimonio en programa porque estaba emocionalmente "deshecha" luego de la "campaña" en su contra, en especial en redes sociales donde suele ser trending topic (tema tendencia) porque le adjudican la responsabilidad exclusiva de la pandemia en el país.

Este domingo, en cambio, Hontou envió un mensaje de audio dirigido al programa. Agradeció a Álvarez y a Patricia Martín, autora de la investigación y dijo que luego de haber visto el programa se animó a "salir a la calle nuevamente" tras meses de reclusión en su casa.

"Pude salir a la calle, con la enfermedad superada desde hace casi dos meses... Mi primera salida fue a un comercio. Fui cubierta como todos. Más de una persona me paró para decirme que habían visto la realidad de mi caso (en el programa) y no podían creer cómo podía haber sufrido tanto daño. "Que locura pensar que una sola persona podía haber contagiado en un evento social a una mayoría de la gente". No me conocían y me dieron su aliento", dijo Hountou en el mensaje.

Contó que los comentarios que recibió en su salida le dieron aliento y se declaró más "tranquila". "Espero salir adelante. Y lo mismo quiero para todo el Uruguay. Porque sé que hay gente que está sufriendo y mucho, incluso en lo económico. Espero que esto una y no nos separe", dijo.

Finalmente, Carmela llamó a no juzgar sin saber la verdad.