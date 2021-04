El mensaje de Alberto Samid tras la muerte de Mauro Viale: "Nos cayó como una bomba atómica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pelea televisiva entre el conductor Mauro Viale -quien murió este domingo- y el empresario de la carne Alberto Samid se viralizó durante estos 19 años desde que ocurrió, se hizo meme en reiteradas oportunidades, se transformó en sticker de Whatsapp y hasta se dobló al neutro. Aquel 10 de enero de 2002, ambos discutieron y luego terminaron golpeándose, tras llegar a un punto de no retorno cuando Viale le cuestionó a Samid si había avalado el atentado a la AMIA.

“Nos cayó como una bomba atómica”, dijo ayer el hombre conocido como “el rey de la carne”, luego de trascender que el periodista había muerto mientras cursaba una infección por coronavirus. “Una noche tan triste... Tenemos a los argentinos sorprendidos con el fallecimiento de Mauro. Estamos muy consternados mi esposa, mis hijos y yo. Nosotros lo seguíamos en televisión, se cuidaba, respetaba la distancia, se levantaba a las cinco y se iba a hacer gimnasia, estamos muy sorprendidos”, contó Samid en diálogo con Teté Coustarot por Radio 10.

En cuanto a los golpes y patadas que se propinaron en aquel entonces, consideró que solo fue “un altercado” y admitió que, luego, una vez se cruzaron en un estadio y el ahora embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, intentó acercarlos, pero su acción no prosperó.

“Mauro es un provocador nato, me provocó, yo me enojé, pero con el tiempo comprendí que es su trabajo. Él provoca a todo el mundo porque es la forma de ganarse la vida”, recordó Samid y aseguró no tener “ningún rencor”.

Luego de contraer coronavirus, el periodista de América y A24 fue internado en el Sanatorio Los Arcos, de Palermo, por una neumonía bilateral, pero ayer había presentado una leve mejora, por lo que lo trasladaron de terapia intensiva a terapia intermedia. Además, el jueves había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero sin saberlo, ya incubaba el virus.