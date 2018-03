El mensaje de Alberto Kesman en el Día de la mujer que desató la polémica

Alberto Kesman dedicó un mensaje a las mujeres en su día, pero al contrario de sus intenciones, recibió una andanada de críticas que le atribuyeron machismo a sus palabras.

"Feliz día a todas las mujeres. El ser más maravilloso de la tierra,por hacernos felices a los hombres como mujeres, como madres y como hijos.

Qué nunca pierdan vigencia los ”piroperos ”, cargadores y respetuosos conquistadores que las hacen tan felices", escribió en Twitter.

Alberto Kesman (@KesmanAlberto) 8 de marzo de 2018

La defensa de los piropos y aquello de "hacer felices a los hombres" encendió la ira de sus seguidoras feministas.

"No nos hacen felices Alberto. Tampoco somos maravillosas por hacer felices a los hombres, somos maravillosas por simplemente ser mujeres. No estas entendiendo nada", le escribió una usuaria.

"Alberto, Hombres como usted cada vez quedan menos! Por suerte!", fue otro de los mensajes. "Comentarios de este tipo demuestran que estamos muy lejos todavía. Eso es triste", replicó otra.

La repercusión hizo que Kesman escribió otro tuit aclaratorio. "Yo no tengo que aclarar nada porque por principios y convicción para mi todos los seres humanos de bien,tienen los mismos derechos y merecen el mismo respeto NO ME PONGO EL CASSETTE! Mi mensaje fue solo de admiración y parece q a muchos les cae mal : Así esta el mundo!"