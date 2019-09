Demi Moore confiesa que su madre la prostituyó: "Fue una traición devastadora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Inside Out, el libro de memorias de Demi Moore, está cargado de escandalosas revelaciones sobre su vida. Además de haber confesado que los tríos sexuales arruinaron su matrimonio con Ashton Kutcher, la actriz habló sobre una experiencia que marcó su vida.



Según explicó la actriz, durante su adolescencia, Ginny, la madre de Moore, la llevaba a bares con ella. En una de esas idas, la vio un hombre de entre 40 y 50 años que comenzó a contactarla a la salida del liceo. Un día, al regresar a su casa, lo encontró esperándola.



“He bloqueado la secuencia exacta de los eventos", dijo Moore. "Los detalles que me llevaron de abrir la puerta de entrada a preguntarme si mi madre le había dado una llave, a sentirme atrapada en mi propio hogar con un hombre tres veces mayor que yo y dos veces más corpulento, a él violándome. No tenía quién me protegiera", añadió.



“Durante décadas ni siquiera pensé que hubiera sido una violación. Pensé que era algo que yo había provocado, algo que me sentí obligada a hacer porque ese hombre esperaba eso de mí, yo le había dejado esperar eso de mí. Era una presa fácil para un depredador”. En Inside Out, cuenta que a partir de ese episodio, comenzaron muchos de los problemas que sufrió Moore a lo largo de su vida: adicción, ansiedad, trastornos de alimentación e insomnio.



Más adelante, Ginny apareció nuevamente con el hombre, quien las ayudó a mudarse. Al verlos llegar, Moore sintió que “no había ningún lugar seguro al que ir”. Mientras hacían la mudanza, el hombre, en un momento, le dio a entender que Ginny le había facilitado la violación: “¿Qué se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?”, se pregunta en un fragmento del capítulo dedicado a ese momento.



“Aunque él puede haberle dado dinero a Ginny sin una conversación clara sobre qué obtendría a cambio, también es perfectamente posible que Ginny supiera con exactitud lo que él quería, y es posible que haya aceptado que él pudiera conseguirlo”. Con el tiempo terminó por ver el episodio de una sola manera: “Fue una violación, y una traición devastadora”.