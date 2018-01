Melina Lezcano contó que fue abandonada por su padre cuando tenía un año y medio

La cantante de Agapornis Melina Lezcano reveló un durísimo pasado familiar. Cuando tenía un año y medio fue abandonada por su padre, Adrián Lezcano, y nunca tuvo noticias de él. En alguna oportunidad lo buscó y apenas supo que residía en la provincia argentina de Corrientes.

""A mí papá biológico no lo conozco, se fue cuando yo tenía un año y medio, y cuando tenía tres años mi mamá conoció a mi papá del corazón”, contó la artista invitada en el programa Los Ángeles a la mañana, de Canal 13 en Argentina.

Agregó que Brizuela (el apellido de la pareja de su madre) ya tenía dos hijas cuando se integró a la familia y que con su mamá tuvo a Delfina, de 15 años. La diferencia de apellidos no tardó en afectar a Melina.



"Todos son Brizuela en mi familia y en colegio era raro porque todos preguntaban: '¿Por qué vos sos Lezcano y tus hermanas son Brizuela?'. Y yo salía corriendo. Me traumaba, me sentía la excluida de la familia", precisó Cuando comenzó a preguntar sobre su identidad, en su casa le contaron la historia de su padre.

La ahora cantante le pidió a su padrastro que la adaptara para tener su apellido, pero el hombre respondió. "“No necesito darte mi apellido para sentirte como una hija”.

De Adrián Lezcano, la cantante no ha tenido prácticamente ninguna noticia en su vida. “Yo lo busqué por Facebook porque cuando era menor tenía problemas para salir del país, pero al final como no se lo pudo ubicar le dieron la patria potestad a mi mamá. Lo único que sé es que está en Corrientes”, señaló.