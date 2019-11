Melina Carballo reveló cómo es Fede Bal en la intimidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Melina Carballo se está haciendo un lugar en el medio argentino gracias a la incipiente relación que comenzó con Federico Bal, uno de los principales animadores del Súper Bailando 2019, que está entrando en instancias decisivas.

De hecho, la modelo uruguaya estuvo presente en una de las últimas galas de ShowMatch donde besó apasionadamente a Federico con Marcelo Tinelli como testigo. De todos modos, el hijo de Carmen Barbieri le puesto paños fríos al vínculo que lo une a la dj local, aunque ésto no le ha hecho perder exposición en los medios de la vecina orilla.

Una prueba de ello es la entrevista que Melina le dio Ulises Jaitt (hermana de Natacha) para El show del espectáculo (Radio Urbana, de Buenos Aires) , donde Melina hizo algunas revelaciones sobre el apasionado encuentro que tuvo con el mediático argentino.

"El tamaño no es tan importante para mi, capaz no tenes conexión o no sabes usarlo", indicó Carballo, en uno de los tramos más hot de la charla con Jaitt. Y agregó: "Para mí es mucho más importante estar con una persona que el sexo", agregó.

"A Fede le pondría un diez en la intimidad", confesó la modelo, que no compartiría a su pareja. "Si estoy de novia no me van los permitidos y esas cosas", apuntó.

Si bien Carballo fue cautelosa en el momento de hablar sobre el futuro de la relación con el artista argentino, reveló que lo que más la cautivó de él fue su personalidad. "Es lo que más me calienta en un hombre. A veces conoces a un pibe que es re bomba, hablas dos segundos y le decís 'salí de acá'", explicó.