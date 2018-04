REDES

En medio de la polémica, El Gucci declara su amor por Clarisa Abreu y le pide disculpas

El músico compartió un extenso mensaje dirigido a la modelo. Reveló que fueron pareja, aunque prefirieron no hacerlo público "ni formal" y se mostró arrepentido de no jugársela por el amor con ella. "No la dejé amarme", escribió.