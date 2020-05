"¿Me estás hablando en serio?"; picante nota a Daniel Martínez en Telenoche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez está volviendo al ruedo luego del impasse en la campaña por las elecciones departamentales. Este sábado visitó los estudios de Telenoche para una entrevista con Nicolás Núñez.

En cierto momento del diálogo, el periodista consultó a Martínez si la pandemia no había "corrido la espuma" y se vio "la realidad" de un Uruguay más empobrecido de lo que aseguraba la gestión anterior del Frente Amplio.

"¿Me estás hablando en serio?", respondió Martínez. "Le estoy preguntando", replicó Núñez. "Te digo así porque me parece un argumento muy vacuo, muy vacío", agregó el candidato y argumentó que "todo el mundo" dio un salto en materia de poder adquisitivo en los últimos años.

"Pero explotó algo y a los dos días mucha gente estaba en una olla popular porque no tenía contención", aseguró Núñez.



Y Martínez se preguntó: ¿Quién puede prever que de un día para el otro mucha gente se queda sin facturar porque no puede salir de la casa. Por favor, me parece en el borde del ridículo. Esta fue una situación extraordinaria".