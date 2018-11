Máximo Menem Bolocco padece tumor cerebral y será intervenido

Máximo Menem Bolocco, el hijo del expresidente Carlos Menem y la presentadora televisiva Cecilia Bolocco, tiene un tumor cerebral y será operado este viernes.

Máximo, de 14 años, fue internado de urgencia en la clínica Las Condes, en Santiago de Chile, según informó el diario chileno La Tercera. Ayer la institución anunció que el adolescente se encontraba en "cuidados intermedios pediátricos en evaluación y observación".

Máximo vendría sufriendo un cuadro de cefaleas hace dos días, según informó el medio chileno La cuarta. El mismo medio informó que Bolocco había suspendido todos los eventos que tenía programados para esta semana.

Zulemita Menem, su media hermana, habló de la situación: "Sé tanto como ustedes, no sabemos mucho más, traté de comunicarme con la mamá y con el celular de él, pero nada, mi papá llamó varias veces pero tampoco, no nos pudimos comunicar, sabemos que está internado. Llamé a la clínica también pero lamentablemente así estamos. Vamos a ver hoy qué pasa. Llamaron desde el Senado y la madre atendió tarde y Máximo estaba dormido. No dio información de lo que estaba pasando".