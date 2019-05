Máximo Goñi contó por qué Pasión no está al aire

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Máximo relator" fue homenajeado el sábado de madrugada por Frank MacGregory, personaje de Yuri Jakimczuk de Locos por el fútbol, que le dedicó un tema con la base musical de "Ha vuelto el matador", de Cacho Castaña.

Pero, además, Goñi habló con los integrantes del ciclo de Del Sol FM sobre su presente profesional, que lo tuvo como protagonista la última semana por los cuarenta años aire de Hora 25 de Radio Oriental, que se celebró en el Teatro Solís. El relator contó detalles del festejo, al que asistieron todos los integrantes del ciclo y algunos que formaron parte del mismo. Incluso, Goñi hizo una mención especial sobre Pablo Karslian, que integró el equipo de la audición hasta la pasada temporada.

Goñi también fue consultado por Pasión, el ciclo de VTV producido por Tenfield del que es panelista. Durante el Torneo Apertura el programa no estuvo al aire y se especuló que el ciclo no volviese a estar al aire. Sin embargo, el relator no dio al ciclo por terminado. Dijo que la innumerable cantidad de eventos que transmite VTV en vivo impidieron que el programa tuviera su espacio en este semestre. Mencionó, entre tantos acontecimientos, el concurso de carnaval, el basquetbol, pero valoró fundamentalmente que ese espacio fuera dedicado para las transmisiones del Torneo OFI de selecciones.

Una vez que culmine el receso, se espera que el clásico de VTV vuelva para mostrar todo lo que suceda en la etapa más caliente del Campeonato Uruguayo, en el que se definirá cuál será el mejor equipo del año.

Escuchá el tema de Frank MacGregory: