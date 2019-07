Maxi López habló del tormentoso vínculo con Mauro Icardi y Wanda Nara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maximiliano López fue uno de los invitados que tuvo el programa Podemos Hablar (Telefé), el sábado, y no le escapó a ninguno de los temas extrafutbolísticos en los que está involucrado. Se refirió a su relación con Mauro Icardi y su expareja Wanda Nara, los inconvenientes para poder comunicarse con sus hijos, las reacciones en las redes sociales, la oferta que recibió de la mafia de Sicilia para "actuar" en su situación y hasta los memes del Día del amigo en los que siempre aparece en forma de broma.

Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijos. "Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco. Los problemas de los grandes los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno porque yo puedo resolver, pensar y manejarme de otra manera. Pero cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos no está bueno. No por mí, sino por ellos".

La oferta de la mafia. "¿Es cierto que la mafia siciliana te ofreció hacerles una atención?", le preguntaron al delantero, pero Maxi López prefirió no contestar a una versión que está instalada desde hace años. "Prefiero no contestar", dijo, entre risas. Dando a entender que el rumor era cierto.

Los memes del Día del amigo. "Me divierto, me hacen reír", dijo López sobre los memes del Día del amigo, el verbo "Icardear" y demás cuestiones relacionadas a su expareja y a Mauro Icardi. "No me afectan, es una parte de mi vida, una parte menos alegre, pero ahora estoy súper bien. Soy una persona que deja atrás ese tipo de situaciones y tiro para adelante", añadió.