Maxi López dio su versión sobre los audios violentos a Wanda Nara

Maxi López está en el centro de la polémica luego de que se difundieran audios en los que se dirigía en términos muy violentos a su exesposa Wanda Nara. "Mogólica" o "idiota" eran algunos de los calificativos usados por el futbolista.



Hasta ahora, solamente había hablado al respecto Daniela Christiansson, la novia de López. "Los audios dicen mucho de cómo mi novio no tiene más respeto por ella, con todas las cosas que pasaron y siguen pasando. Conmigo, él no usa este tipo de vocabulario y comportamiento. ¡Sólo imagínense sin posibilidades de desearles a sus hijos Feliz Navidad y que la única forma de verlos es venir a su escuela a llevarlos en secreto! Estos son algunos pocos y pequeños hechos de la situación. Y parece que el dinero y la ley no pueden ayudar... ¡Puedo confirmarles que Maxi siempre hará lo mejor para sus hijos!", indicó.



Ahora el que respondió fue el futbolista. Le contestó a una usuaria de Instagram y justificó su actitud al decir que no se difundió toda la conversación entera. Aseguró que él no cuenta más cosas por el bienestar de sus hijos.



"Feliz cumple para Benchu... deberías valorar más a su madre, darle un buen ejemplo de cómo tratar bien a las mujeres y no insultarlas... muy cobarde de tu parte", escribió una seguidora a raíz del cumpleaños de Benedicto, el menor de sus hijos.



"Si tuvieras toda la conversación completa estoy seguro de que cambiarías bastante de opinión. Ahora te pregunto, ¿quién es más cobarde? ¿El que publica todo y hace sufrir a sus propios hijos o el que se fuma esta y otras 1000 cosas y jamás dice nada para no hacerlos sufrir a ellos?", contestó el jugador.