Maxi de la Cruz tapó escándalo que se desató en Polémica en el bar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el medio artístico se le dice "toro" a ese momento en que un actor debe salir a escena a reemplazar a un colega en una situación extrema. En esta ocasión le tocó a Maxi de la Cruz, que tenía el martes pautada una participación en La peluquería de Don Mateo, segmento de Polémica en el bar (América Tv), pero ante la sorpresiva ausencia de la invitada, tuvo la responsabilidad de extender su sketch mucho más de la cuenta y, al parecer, salió airoso de esa situación.

Mirá el video:

La invitada ese día era Andrea Del Boca, quien pidió ir acompañada por su abogado y amigo, Juan Pablo Fioribello. Sin embargo, no salieron al aire porque hubo algunas desinteligencias con la producción, y finalmente la actriz y su representante legal decidieron irse.

Según contó Fioribello en Intrusos, "se había pautado algo que se cambió a último momento". "Fue un mal entendido con una persona de la producción. Estoy agradecido a la gente de América y a Mariano (Iúdica), a quien conozco hace tiempo. Pero esa persona, en vez de pedir disculpas quiso dar vuelta las cosas y dijo que teníamos aires de divos", explicó el abogado, que busca hacerse un lugar en el mundo de la actuación. "No es que yo quería tener letra sino que iba a ser una nota conjunta y apareció un guion del que nadie había hablado. Se lo dieron a ella tres minutos antes de salir al aire y Andrea no quiso hacerlo porque no era lo hablado".

"No se pueden cambiar las reglas a último momento. De entrada estábamos invitados los dos y, a último momento, se armó un guión en el que estaba ella sola. Hablé con Mariano apenas nos fuimos y me pidió disculpas", indicó Fioribello.

Claro que hay otras versiones de los hechos. Por ejemplo, Gustavo Sofovich, productor de La peluquería de Don Mateo, sostiene que "Fioribello se quería sentar en el sillón de la peluquería", pero que finalmente no le convenció el tenor de su participación en el sketch. "Iba a estar pero no tenía letra, y eso fue lo que le molestó. ¿Cómo te voy a escribir algo y te voy a dejar sentarte en el sillón? Este muchacho cree que puede ocupar un sillón de La peluquería", dijo indignado.

Sol Pérez también contó su versión en Involucrados, junto a Iúdica. "Yo llego de la radio justo para grabar, y me estaba terminando de arreglar cuando me enteré que había lío abajo, y que el abogado de Andrea se quería ir porque no tenía letra y apenas decía dos palabras", indicó la modelo y conductora. "Hay situaciones que no estuvieron buenas. Me extraña de Andrea del Boca, que hace años que trabaja de esto, porque no da abandonar un programa dos minutos antes del vivo. Él es abogado y no tiene por qué saberlo; está 'pintado', porque la figura es ella", apuntó.

Iúdica también dio a conocer su punto de vista. "Estaba haciendo Polémica en el bar y cuando salí para hacer La peluquería... me encontré con todo ese lío y los invitados ya se habían ido. Fioribello me mandó un mensaje y me dijo: 'Perdoname, no es lo que habíamos hablado. Todo bien, preferimos no hacerlo'". Y agregó: "A veces los productores hacemos cosas que no podemos cumplir".

En base a La Nación/GDA