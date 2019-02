A Maxi de la Cruz le clonaron la tarjeta de débito en Mar del Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina está en un momento económico difícil y la temporada del Mar del Plata no está fácil. Allí, en el histórico balneario argentino, el cómico uruguayo Maxi de la Cruz está trabajando en la obra Chorros, y la cosa no está fácil. “Acá al teatro va menos gente y la recaudación baja”, explica el humorista, quien hoy jueves 7 de febrero, notó además que su cuenta bancaria tenía menos dinero de que él esperaba: le había clonado la tarjeta de débito.



“Me clonaron la tarjeta, la tarjeta de acá, de Argentina. Hoy fui a sacar plata y vi que había en mi cuenta extracciones que yo no había hecho. Y hasta en un mismo día, cuatro extracciones seguidas. Me pareció muy raro, me asusté. La denuncié, fui al banco, y el flaco del banco en seguida me preguntó qué cajeros había estado utilizando. Le dije que no me acordaba bien, y me preguntó si había ido a un cajero determinado, en el shopping center, acá en Mar del Plata. Le dije que sí, que había ido en enero, como después del 20 de enero. Y me explicó que el 24 de enero alguien había estado clonando tarjetas en ese cajero”, explicó Maxi de la Cruz a El País.

“No sé cómo hacen, pero le meten un dispositivo, que cuando metés tu tarjeta, la clona. No me preguntes cómo. Y el empleado del banco me mostró toda una lista de hojas de denuncias de ese mismo caso. Y eso que en otras sucursales también hubo denuncias. Y ahí me acordé cuando utilicé ese cajero, y me acuerdo que no vi nada extraño. Y había una cola larga el día que me ocurrió: así que cayeron unos cuantos, igual que yo. Ellos te clonan la tarjeta en un cajero determinado, y después los débitos los hacen de otros cajeros. Y hacen todos los débitos el mismo día, para que no te avives”, narró el cómico.

“Parece que haciendo la denuncia, como es algo que ya pasó varias veces en ese mismo cajero, el banco te devuelve el dinero. Pero lo primero que hay que hacer es cancelar la tarjeta, para que no te hagan ningún gasto más", contó el actor.

"Y ahora esperar a que me devuelvan la plata, si Dios quiere. Yo me manejo mucho con la tarjeta, así que saqué un poco de plata para manejarme hasta que me den la tarjeta nueva", remató.