Maxi de la Cruz: "En 2006 estuve a punto de irme a Canal 10"

Maxi de la Cruz le confirmó a Jimmy Castilhos un rumor que había corrido hace 15 años cuando el hijo de Cacho, había decidido abandonar la casa de Enriqueta Compte y Riqué. Molesto con los directivos de Canal 12 por su salario, en 2006 hubo conversaciones con Canal 10 y el pase a Saeta estuvo a punto de concretarse.

"Estuve por irme a Canal 10. FInalmente charlé con el 12 y tuve una propuesta copada. Me quedó", contó De la Cruz. Castilhos consultó si cambiaría de canal por una propuesta que duplicara a la actual. "Todo se tiene que hablar", respondió.

En una linda charla de amigos que compartieron luego del show de stand up, en The Temple Bar de Punta del Este, Maxi no se guardó nada, hablo de su papá, como lo veía, del humor en tiempos de pandemia, y la experiencia con el programa La Culpa es de Colón,

Además, se refirió a sus inicios con Las Tortugas Ninjas, y a la relación de amistad que la une con Paola Bianco desde hace muchos años.

Contó que le encantaría hacer el programa que condujo su papá, "El Castillo de la suerte".