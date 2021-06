Matthew Perry se separó de su prometida tras la polémica en el reencuentro de "Friends"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de casi tres años juntos y tras haberse comprometido, el actor Matthew Perry y su pareja, Molly Hurwitz, decidieron ponerle punto final a la relación. La noticia de la separación llega justo después del tan esperado especial de Friends, donde el comportamiento del actor generó preocupación entre los fanáticos de la sitcom más popular de los noventa.



“A veces las cosas no funcionan y esta es una de esas veces”, expresó el actor que encarnó a Chandler Bing en la serie con un comunicado enviado a la revista People. “Le deseo a Molly lo mejor”, agregó sin querer dar muchos más detalles sobre las razones de la ruptura.



Perry, de 51 años, y Hurwitz, una agente literaria de 29, comenzaron su relación en 2018. A mediados de 2020 habían atravesado una pequeña crisis, pero tras recomponer su relación, en noviembre decidieron comprometerse. “Por suerte, salgo con la mujer más grande del planeta”, había dicho él al contar la feliz noticia en ese momento.



Sin embargo, ahora se conoció que la pareja decidió ponerle un punto final a su pareja. El anuncio llegó después del esperado especial de Friends, donde Perry se mostró demasiado serio y callado; es más, las pocas veces que habló, prefirió hacerlo de manera muy escueta.

Teniendo en cuenta los antecedentes del actor, que tuvo problemas con las drogas y el alcohol, las redes sociales se llenaron de mensajes de alerta y preocupación. Sin embargo, y según informó el diario británico The Sun citando fuentes cercanas a Perry, su actitud distante se debió a que todavía estaba convaleciente de una intervención dental de urgencia a la que tuvo que someterse justo antes de rodar el especial.



“Cuando Matthew apareció en la reunión varios miembros de su equipo dijeron que se había sometido a una intervención de las muelas ese mismo día. Eso afectó a su bienestar y a cómo se sentía”, explicó una fuente al diario, que también destaca que “le dolía bastante” y que “por eso hablaba arrastrando las palabras”. “Matthew quiere que la gente sepa que está sobrio y que no hay motivos para preocuparse”, aseguró esta persona a The Sun.



En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director del episodio de especial, Ben Winston, también respaldó públicamente a Perry. “Estuvo muy bien. La gente a veces puede ser cruel. Me gustaría que no lo fueran”, expresó Winston, al ser consultado sobre el comportamiento del actor. “Me encantó trabajar con él”, continuó, y cerró con una serie de elogios hacia Perry: “Es un hombre genialmente gracioso y me pareció que hizo algunos chistes muy buenos en el programa. Solo me sentí contento de estar en su presencia y dirigirlo en una oportunidad como esta”.



Perry, que en el pasado estuvo vinculado sentimentalmente a Julia Roberts y Yasmine Bleeth, había estado en pareja también con la actriz Lizzy Caplan, de quien se separó en 2012. Entre sus romances, figura asimismo el nombre de Laureen Graham, protagonista de la serie Gilmore Girls.