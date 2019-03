El matrimonio más fugaz de Nicolas Cage: pidió el divorcio 4 días después de casarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En los últimos 25 años, Nicolas Cage estuvo casado cuatro veces. No han sido enlaces con final feliz, pero algunos han durado más que otros. Si su matrimonio de tres meses con Lisa Marie Presley había resultado breve, el que estos días contrajo con la maquilladora Erika Koike rompió todos sus récords.

Tan solo cuatro días fueron marido y mujer. La unión oficial entre ambos no estuvo exenta de polémica y dejó al descubierto extraños comportamientos del protagonista de Leaving Las Vegas, quien en los últimos meses se ha sumado a la lista de actores de Hollywood acusados de abuso sexual .



El pasado sábado, la pareja se presentó en la oficina de Licencias Matrimoniales del Condado de Clark, contrajo matrimonio sin problemas y salió del lugar con los papeles firmados. Sin embargo, no fue todo color de rosa. Cage se presentó en aparente estado de embriaguez y se comportaba de una forma extraña, como se observa en videos grabados por testigos que contaron lo sucedido al diario británico Daily Mail. En las imágenes, se puede ver a Cage gritando: "Ella se quedará con todo mi dinero". Luego de lo cual se lo puede ver manteniendo una incómoda conversación con su novia.



"No lo voy a hacer", dijo el actor minutos antes de dar el sí, a lo que su pareja le respondió: "No te he pedido que lo hagas". Sin embargo, se casaron, pero no hubo luna de miel y el amor sobre el papel duró poco más de 72 horas. Este mismo miércoles, Cage se acercó a un juzgado cercano y solicitó la anulación del matrimonio.



La relación entre el actor y la maquilladora comenzó en abril de 2018, dos años después de su divorcio de Alice Kim. Tras este episodio con Erika Koike, su matrimonio con Lisa Marie Presley ha dejado de ser su enlace más corto..



Luego de su primer matrimonio con Patricia Arquette, que duró seis años (1995-2001), el actor se convirtió en esposo de la hija del rey del rock durante tres meses, pero el intérprete no se dio por vencido y apostó nuevamente al amor tiempo después junto a Alice Kim, con quien convivió durante doce años (2004-2016). Y ahora parecía que nuevamente estaba en el camino del amor y el compromiso, pero finalmente no fue así.