Matías Defederico dejó a Cinthia Fernández; ¿por qué la comparó con Paz Cardoso?

El futbolista argentino rompió el silencio en la vecina orilla para referirse al final de su matrimonio con Cinthia Fernéndez. Además de confirmar que no hay vuelta atrás con la bailarina, contó durante una entrevista televisiva algunas de las causas que limaron el vínculo. Entre ellas, la decisión de la ex Bailando de no acompañarlo a algunos destinos donde él se desempeñó como futbolista, tanto antes como después de tener tres hijas con ella.

Para dejar en claro cuáles fueron las situaciones que lo incomodaron, reveló dos casos puntuales e hizo una comparación con Diego Forlán y su familia, cuando ambos futbolistas coincidieron en un club de la India.

"A Cinthia siempre traté de apoyarla en su trabajo porque es muy apasionada, y yo también soy apasionado por lo que hago. Pero creo que no funcionábamos como familia”, aclaró el futbolista sobre las razones de la separación a Pampita.

Pero Defederico después le hizo un pase de facturas a Fernández y dijo que “en el día a día teníamos buena relación, pero tal vez no estábamos acostumbrados a estar juntos. Desde que nos casamos para irnos a Turquía, ella no vino porque estaba en el Bailando".

"Después, me tocó irme a India. Yo tenía como compañero a Diego Forlán, y él fue con su mujer y con su hijo (Martín) de diez meses. Y su mujer, que estaba embarazada, que tuvo hace poquito el segundo... Lo hablamos antes, pero eso va en la voluntad de cada uno", cerró el jugador.