Maru Botana recordó a su hijo, Facundo, el día que cumpliría 10 años

"Te tenemos siempre presente, y sabemos que estás bien, te extrañamos y aprovechamos para todos juntos recordarte, y rezar", publicó la cocinera y conductora desde la red social, con una tierna foto de la manito de su hijo.

La noticia de la muerte súbita de Facundo conmovió a la opinión pública. Desde entonces, la cocinera siempre se encargó de tenerlo presente tanto en redes como cuando tuvo que salir al aire en fechas especiales.

De hecho, en setiembre pasado cuando hizo nueve años de la tragedia, Botana recordó en cámaras a Facundo en el programa "Cocinando con vos" (América TV), y no pudo evitar la emocionarse. "Hoy para mí es un día muy especial. Hace fecha de cuando falleció mi hijo Facu y quiero decirles que es la primera vez que estoy en vivo. La primera vez que trabajo este día. Por eso les agradezco a todos los que me dieron las fuerzas para hacerlo. Siempre me escapo estas fechas. Lo más lindo es que se ve que siento mucho amor acá y por eso estoy", aseguró, conteniendo las lágrimas.