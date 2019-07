Lacalle Pou y Martínez en el cumpleaños de la dupla Cotelo-Abadie

By Guillermo Lorenzo

Entre los que no quieren o no pueden dormir en un refugio, están los que optan por intentar pasar la noche en las salas de espera de la terminal Tres Cruces. No es una tarea sencilla. Hay que fingir que se aguarda un ómnibus, cambiarse de lugar y, sobre todo, jamás cerrar los ojos.

El último refugio: crónica de una noche en la terminal Tres Cruces