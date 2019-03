Martina Marcaccio (Sookie): La uruguaya del mundo gamer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo se dio tu llegada a Chile?



-Llegué hace dos años y tres meses. Me adapté súper fácil. Me recibieron demasiado bien y hasta tengo un poco acento chileno. Pero dame un par de días en Uruguay y lo recupero al toque.



-¿Qué implica ser presentadora de partidas de League of Legends?



-Para quienes no lo han visto, es como una transmisión de fútbol. Hay relatores, analistas de las estrategias de cada jugada y los equipos y luego estoy yo. Lo que hago es entrevistar a los jugadores en la previa y también en el postpartida. Les pregunto sobre sus estrategias, preferencias y movimientos. Todos los sábados y domingos hay transmisiones o streaming para toda América Latina de habla hispana. Se juegan los torneos Apertura y Clausura. Cada mes, además, tenemos eventos internacional donde también participo.



-Sos incisiva a la hora de preguntar. Si alguien hizo una mala jugada, no tenés mucho problema en decirlo...



-Sí, por lo general soy muy directa o frontal. Alguna vez se ofendió algún jugador, pero no pasó a mayores.



-¿Sos jugadora también?



-Sí, pero nunca a nivel de competencia. Juego porque me gusta y para mantenerme actualizada.



-¿Cómo se dio tu ingreso al mundo gamer?



-Jugando. De a poco empecé a transmitir lo que jugaba y me fui haciendo más popular. Y en cierto momento me llamaron para este trabajo en Chile.



-¿Imaginaba un trabajo así?



-Cuando empecé a ver las transmisiones, me dije: yo quiero ese trabajo. Así que rumbeaba para ese lado. Una vez allí, se superaron mis expectativa. Estoy muy feliz.



-¿Cuáles son tus planes?



-Estoy viendo oportunidades. He crecido mucho en redes sociales y estoy trabajando mucho como influencer. Este último tiempo ha significado un gran cambio para mí. Estudié secretariado ejecutivo en Montevideo y terminé trabajando ante cámara. Descubrí algo que me gustaba y ahora estoy haciendo cursos de teatro y desarrollando esa parte. Encontré algo que me gusta y viendo qué oportunidades se me presentan con miras al futuro.



-Por ahora seguirás en Chile...



-Sí, eso seguro. Si el día de mañana me tengo que ir a otro país me iría feliz. Lo que aseguro es que no vuelvo a Uruguay.



-¿Por qué estás tan segura?



-Porque desde el día 1 supe que Uruguay no tenía ni tiene las oportunidades que yo busco. No es para mí.



-Tu familia vive en Uruguay, ¿cómo manejás la distancia?



-Siempre fui muy independiente y desarraigada y desde chica supe que me quería ir. Así que no fue mucho drama. De todos modos, la distancia entre Chile y Uruguay son dos horas en avión. Así que lo llevo bien.



-¿Por qué Sookie como nickname?



-En el mundo gamer todos tienen un nick. Es algo que te ponés cuando empezás a jugar. Yo estaba buscando algo que sonara bien y el mirar una serie, escuché el nombre de un personaje que se llamaba “Sookie”. Me gustó y así quedo.



-Hablabas de tu costado como influencer. Tenés 43 mil seguidores en Instagram. ¿Qué te gusta compartir?



-Contenido sobre las cosas que me gustan. Hablo de videojuegos, de Marvel y de ahí he ido trabajando con marcas. Soy embajadora Movistar. De hecho, me invitaron a conducir la final de la liga nacional de League of Leyends en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Me sorprendió el evento. Ha sido de gran nivel.