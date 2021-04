Martina Graf reveló su historia con un "psicópata": "Me obligó a tener sexo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martina Graf utiliza sus redes sociales para compartir algunas experiencias personales y reflexiones con las que genera empatía con sus seguidores. De un tiempo a esta parte, sus textos largos y sensibles son cada vez más recurrentes en su posteo de Instagram.

Esta semana, la modelo y comunicadora sorprendió al revelar una historia muy personal: contó en detalle el vínculo que tuvo con un hombre al que definió como "un psicópata", y relató buena parte de lo que le tocó vivir en el tiempo que estuvo con él.

"Estuve un tiempo con un psicópata. Me di cuenta al mes de conocerlo que algo pasaba.. Pero francamente no entendía lo que era", comenzó Graf y advirtió: "Sólo si estuviste cerca y compartiste con una persona así vas a entender de lo que hablo, sino, puede que este texto te parezca desmesurado. Pero no miento".

Graf aseguró que no es fácil identificar a los psicópatas, a quienes definió como personas sin empatía y que buscan objetivos para su beneficio propio, que a veces implica llevar al límite al otro. En ese sentido, contó qué tipo de cosas le tocaron vivir en ese contexto.

"Que me tocara mis partes íntimas en lugares públicos como supermercados o eventos aunque yo dijera que no quería que hiciera eso. Que me manipulara para que costeara gastos, donde no se dividía equitativamente y él nunca terminaba pagando nada. Que me terminara haciendo hablar con las personas que quería desde el baño del gimnasio porque en casa me daba miedo. Que inventara promesas de trabajos inexistentes sólo para mantenerme comprometida con lo profesional y entonces no me fuera", fue parte de lo que relató.

"Me hostigaba por teléfono; si no estaba con él llegaba a llamarme más de 50 veces por día. Me decía que hacía todo porque me amaba y después me insultaba. Me buscaba diciéndome P*TA para empezar una discusión enfrente de sus hijos", dijo. Relató algunas agresiones y manipulaciones, y remató: "Me obligó a tener sexo con él varias veces cuando yo ya había dicho muy claramente que NO quería".

"Pienso y todavía siento la repulsión en el cuerpo, jamás se me va a ir. Lo comparto por si les resuena", señaló Graf.

Tras la repercusión que tuvo su posteo, la cantidad de comentarios que recibió y también la cantidad de mensajes privados, la modelo realizó algunas historias de Instagram para completar el relato.

"Estoy superbien, de lo que conté ya pasaron varios años. No en vano recién ahora se ve que me animo por ahí a hablarlo", aclaró Graf, quien no reveló la identidad del hombre en cuestión.

"A veces es muy fácil caer en el juicio de: a la primera tendrías que haber salido. En el caso particular mío me pasaba que me daban mucha cosa los hijos", dijo, así como "no podía entender a una persona así y me quedaba, si bien no estuve mucho tiempo, porque no lo podía entender. Y soy muy curiosa, y ese tipo de persona nunca había estado cerca de uno (...) Al principio pensé que eran cambios de humor, que era por las drogas, se me ocurrieron miles de cosas hasta dar con que era un psicópata".

"A un manipulador hay que cortarlo de cero, porque si no le das muchas herramientas para que te siga manipulando", resumió Martina, quien dijo que está "creciendo y aprendiendo".