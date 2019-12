Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martina Graf protagoniza la portada de la revista Pronto Uruguay, donde otorgó una extensa entrevista sobre su carrera, su enamorado presente y los momentos más difíciles de su vida.

La modelo y actriz confesó al periodista Daniel Alejandro que durante su adolescencia llegó a pensar en el suicidio, en especial luego de la muerte de su madre, que se produjo cuando ella tenía 11 años.

"A los 14 años pensé mucho en la muerte. Tenía piercings en la nariz y la lengua, el pelo negro con rojo; estaba enojada con el mundo y estaba justificado, porque la adolescencia de por sí es un momento muy complicado en el que rompés esa estructura de ser niña. Y cuando me faltaron los pilares todo se desmoronó. De hecho, tengo bloqueados todos los recuerdos de esa etapa", aseguró.

Graf recordó que algunas amistades de aquel tiempo se convirtieron en sostenes para salir de la depresión y la angustia.

"Pensaba que la vida era un agujero negro, lloraba todos los días y estaba en una profunda depresión", añadió.

Después de dos años de formación actoral en México, Martina Graf ha vuelto a Uruguay. Comenzó el rodaje de una película titulada La semilla del girasol y está al frente de Adoptame, en la web de Teledoce.

"Me considero una persona feliz porque neutralicé la expectativa vs. la realidad. Me costó bastante, sobre todo a nivel de vínculos, ya que la energía que daba, no era la misma que recibía. Tuve que entender que la ecuación es dar lo que uno recibe, para equilibrar un poco la balanza", definió su presente.

Está en pareja con quien fuera su primer amor, el marino mercante Sebastián Beltramio.