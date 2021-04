Martina Graf: foto al natural y un consejo para ser feliz: "Imperfecto es perfecto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martina Graf suele volcarse a redes sociales para compartir reflexiones con sus seguidores del camino espiritual que está tomando en los últimos años. Días atrás, se abrió contar una vivencia muy dura que padeció con una expareja "psicópata".

Ahora, la modelo, conductora y docente de equitación, compartió una foto al natural y la comparó con otra posada y con retoques.

Acompañò la imagen con una serie de reglas "para ser feliz". Ellas son: "No creernos todo lo que vemos en redes sociales. No intentar llegar a un ideal que es inexistente. Amarnos un montón. Antes hubiera subido sólo la de la izquierda (en alusión a la foto). Hoy ya no. Estoy feliz", escribió la modelo.