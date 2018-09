Martín Fablet durísimo contra los Iris: "Me pareció un juntadero de terrajas"

Fiel a su estilo, Martín Fablet hizo picantes comentarios sobre la ceremonia de los Premios Iris 2018 desarrollada en el Enjoy Punta del Este.

"Me pareció un juntadero de terrajas. Me dio un poco de vergûenza ajena", dijo en Las cosas en su sitio. Fablet criticó en especial las transmisiones de alfombra roja de los canales 4, 10 y 12, donde vio "gente no se sabía quién era".

Fablet también criticó también "el gaterío infernal" y los "gatos traídos de Argentina".

Sus compañeros Juan Miguel Carzolio y Mariano Pagliari matizaron los comentarios y dialogaron largamente sobre la ceremonia.