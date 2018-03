Martín Charquero rompió el silencio sobre su salida de Telemundo

Agradecido por la actitud que tuvieron con él cuando se conoció su desvinculación del 12, Martín Charquero eligió Locos por el fútbol para hablar contar su verdad y dar por cerrado el tema para enfocarse en su nuevo desafío como comentarista del Mundial de Rusia, para Direct Tv Sports.

A continuación, algunas frases de la extensa entrevista que mantuvo Martín con el ciclo de Del Sol FM:

"Mi vínculo con Direct Tv es inicialmente por el Mundial Rusia 2018 y quizas despues se pueda extender el vinculo. Mi función va a ser participar en el equipo con Federico Buysan y Sebastian Giovanelli".

"Yo me sumo a los distintos programas donde hago intervenciones. Después comento los partidos de Uruguay y algún partido más. Estoy muy contento por sumarme a la marca porque esta muy vinculada al deporte".

Su desvinculación de tema de Canal 12

"Valoro ante una situación tan fea e injusta conmigo y mi familia como perder un trabajo, que mucha gente de los medios trataron con respeto el tema".

"Soy un agradecido a ese canal. Tuve la ilusión en un año un poco triste por el fallecimiento de mi papa que me haya llegado la propuesta de Canal 12 después se dio una situación muy personal, que la gente no tiene ni idea qué pasó".

"Para mi es un tema cerrado porque, a pesar que es mi primer trabajo que pierdo en 25 años de carrera, la peor parte se la llevaron mis hijos que mediante las redes se expresaron muchas mentiras y falsedades".

"Yo prefiero seguir callando. En los medios siempre me destaqué por la forma de hacer mi trabajo no por contestarle a alguien o por chusmear la vida de los demás. Ni aunque me dijeran que esa declaración favoreciera al programa en el que estoy. Prefiero quedar mal parado que romper mi manera de aparecer en los medios".

"Hace 8 años que uso Twitter y me di cuenta que lo podía utilizar como un trabajo y, a través del teléfono, leo a todos los que escriben. Nunca pensé en cerrar la cuenta porque sería un absurdo".

Escuchá una parte de la entrevista: