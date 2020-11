Marta Aguiar, la uruguaya fit que deslumbró a Arnold Schwarzenegger

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marta Aguiar, varias veces campeona y Miss Fitness Uruguay habló de su vínculo con el actor Arnold Schwarzenegger quien suele seguir de cerca de las presentaciones de la deportista uruguaya.

Consultada por Jimmy Castilhos acerca de si ella era la preferida del actor de Hollywood, y si habían tenido un acercamiento: "Tuve un acercamiento pero deportivo", dijo Aguiar. "Yo me siento una afortunada (porque) cuando sos profesional, para llegar a los (premios) Arnold, solamente llegas si te invitan", comento la triple campeona.

Inclusive Aguiar no descartó una eventual visita de Schwarzenegger a Uruguay: "Cuando se pueda hacer algún evento grande internacional, la invitación está hecha", dijo.

Jimmy volvió a la carga con la afirmación de que cada vez que se presenta, Arnold se acerca al escenario, hay fotos y videos, dijo a modo de broma. "Cuando estoy haciendo la coreografía, en la competencia, él (por Arnold Schwarzenegger) se ha levantado porque hace muchos Snapchats, lo ha hecho varias veces", respondió la deportista.

¿Te parece buen mozo?, insistió Jimmy. ¨Si me parece re buen mozo, me encanta". "Si no estuvieras casada, ¿saldrías con él?", retrucó el comunicador. "Y si", respondió Marta Aguiar.

Este sábado 28 de noviembre la campeona organizará, con protocolo del Hotel Radisson, el certámen Marcelo Lavesolo Súper Cup, trasladando su evento Expodeportes para marzo 2021 por la situación sanitaria.