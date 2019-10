Marixa Balli cayó de cinco metros de altura y está internada

Lacalle Pou dijo que "en moral y ética" es como el padre y "con mucho orgullo"

By Ángel Asteggiante

"La fruta no cae lejos del árbol", insistió y recordó cómo sobrellevó su juventud mientras se acusaba al gobierno de su padre por corrupción. "En la Católica me quedaba horas esperando al que ahora se debe estar riendo escuchando esto que me escribía consignas personales en el water", señaló.