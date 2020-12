Mario Uberti criticó al Polideportivo por su competencia con Punto penal: "No sé qué quisieron hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Uberti, histórico periodista deportivo muy asociado al automovilismo y a Canal 4, fue el invitado de esta semana en Hacemos lo que podemos (Radio Universal). En el programa radial repasó su carrera y tuvo una picante opinión sobre la competencia de los domingos de mañana con programas deportivos de Canal 10 y Teledoce.

"Con todo respeto, no sé qué quiso hacer la gente que puso el Polideportivo (en las mañanas de domingo). Porque me parece que es repartir la misma torta en más pedacitos. El Polideportivo se hizo un nombre en un horario en que podía acceder a muchísima gente. Allí, puesto en la mañana, compite contra Punto penal. No sé cómo están de rating, pero son dos esfuerzos y parece uno destinado a matar el otro", dijo.

"El que estaba primero allí era Punto penal. Les tengo aprecio y reconozco la tarea de los periodistas que están en el Polideportivo. Eso no fue decisión de ellos, sino del canal. Por algo habrá sido. ¿Por ganarle la audiencia a Punto penal? No creo que se difunda más el deporte por eso"., continuó.