Mario Saralegui le contó a Julio Ríos que lleva un año y medio sin tomar alcohol

Mario Saralegui otorgó una entrevista a Las voces del fútbol, el programa de Julio Ríos que ahora va por Radio Nacional (CX30). El exentrenador de Peñarol abordó todos los temas vinculados a su pasaje por el mirasol pero sobre el final se reservó una confesión personal.

Consultado por Ríos, el director técnico contó que lleva un año y seis meses sin beber alcohol.

"Yo tuve ese problema durante mucho tiempo. Lo he manejado bien por momentos, por momentos peor o por momentos muy mal. Pero hace un año y medio que no tomo. Me hice una promesa sobre un tema muy personal", contó.

"Tampoco soy las hermanas Carmelitas. Hay mucha gente que toma alcohol y maneja el mundo", añadió e hizo luego referencia al contador. José Pedro Damiani. "Se tomaba una botella de whisky y era un fenómeno. Tenía 80 años", comentó.

En otro tramo de la nota, Saralegui también contó que ha bajado de peso cuidándose en la alimentación. Lleva 17 kilos perdidos en unos cuatro meses.