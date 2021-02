Mario Saralegui estalló contra un programa radial que lo criticó: "Son espantosos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdirector técnico de Peñarol Mario Saralegui cargó duro contra los conductores de Padre y decano, programa radial partidario de 1010 AM conducido por Wilson Méndez y Bruno Massa. Al entrenador no le cayeron bien las críticas de los comunicadores en la edición de este jueves.

A raíz de un mensaje de un oyente, Bruno Massa fue crítico con la gestión de Saralegui al frente del plantel. "En los dos partidos en el exterior (por Copa Libertadores) hizo todo mal", dijo. Wilson Méndez acotó: " Toda la temporada fue mala. Cuando se eligió a Larriera, aunque eligieran a otro, es muy difícil que mejores cuando los jugadores son los mismos".

"El que generó la máxima diferencia con Nacional en la tabla anual fue Saralegui, en aquellos partidos poniendo suplentes. Porque se la iba a jugar a la Copa. Y no obtuvo nada", comentó Massa.

Mientras esto pasaba en la radio, Saralegui estalló en Twitter. "A los conductores de padre y decano radio...son espantosos. Dediquense a comentar chismerios,porque de Futbol no saben nada..y respeten a los que hicimos Peñarol, lean a toda la gente, no clasifiquen los mensajes y si no pueden porque están comprados el hincha se va a dar cuenta".

Este viernes, en Las voces del fútbol (Radio Nacional) Saralegui fue entrevistado por Julio Ríos y se explayó en sus críticas. "Pongo la radio y me encuentro con dos muchachos hablando de Peñarol con una suficiencia que se creen que no sé quién son. Y me calenté. Si no son nadie. Que se limpien la boca para hablar mío. Que se limpien la boca para hablar de Peñarol. ¿Quién es Wilson Méndez? ¿Quién es el otro, Massa, para hablar con la soltura que hablan de la gente y decir lo que se les antoja? Primero que respeten. Están trabajando con el nombre de Peñarol y a Peñarol lo hicimos grande nosotros, los jugadores de fútbol sacamos a Peñarol campeón de América, campeón del Mundo, campeón uruguayo seis veces. Ellos no existen", añadió.