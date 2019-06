Marido de Marcela Tinayre padece cruel enfermedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Valeria Gastaldi se animó a hablar de un secreto a voces: la enfermedad que atraviesa Marcos, su papá y pareja durante muchos años de Marcela Tinayre. Fue después de ver un video en el que la hija de Mirtha hablaba sin dar demasiadas precisiones a cerca del complicado presente que la mantiene unida a Marcos Gastaldi, padre de su hijo Rocco.

"No tengo idea de por qué Marcela cuenta esto. Creo que se dio así en el programa. Ella es muy natural", aseguro hoy la cantante de Bandana en el programa de Los ángeles de la mañana.

Cuando la panelista Karina Iavicoli le preguntó si podía hablar puntualmente sobre qué le pasaba a su papá, Valeria explicó: "Algo que se sabe hace mucho tiempo... Tiene una enfermedad muy complicada y muy cruel. Tiene que ver con empezar a perder a la persona, pero la persona está ahí. Son momentos muy duros para nosotros".

"Nunca hablo del tema. Es la primera vez. Marcela no quería hablarlo tampoco, pero es una realidad y la sabe todo el mundo. Lo cuido mucho. Me ocupo de sus temas médicos. Con Marcela nos distribuimos las tareas. Cuando tu padre es tan joven (tiene alrededor se sesenta) es algo muy shockeante. Además está mi hermano, que convive con él", explicó la joven que aseguró que se organiza para atender las necesidades de su padre y no descuidar su carrera musical, tanto junto a las otras bandanas como la solista.

Sobre su actual relación con la conductora apuntó: "Ahora nos hablamos un montón por el tema de mi papá. Nos unimos para cuidarlo, como hay que hacer. En este momento no tiene sentido estar separados".

Luego agregó: "Las relaciones familiares son complejas... A mí me gusta sacarlo y que venga a mi casa. O le llevo mis hijos a la suya".