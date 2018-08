Actriz casi deja sordo a Mariano Martínez: lo molió a cachetadas

Durante una visita al piso de Intrusos, Mariano Martínez relató una situación de abuso y maltrato que sufrió por parte de una actriz, de la cuál no quiso dar el nombre. "Si no me lo preguntabas, no te lo decía. Pasó hace tiempo y tampoco voy a hacer una denuncia pública", le dijo a Moria Casán.

.Todo comenzó cuando las escenas de besos empezaron a ser más exageradas de lo normal, lo cual puso incómodo al actor. Después de hablarlo con la mujer en cuestión, las escenas siguieron siendo del mismo calibre, razón por la cual Martínez se dirigió a hablar con el director de la ficción. "Se había puesto agresivo el tema".

Sentí una invasión, lo planteé, no le cayó bien, y siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que me debían pegar, me pegó mucho de más y me dejó casi sordo, con el 30 o 40 por ciento menos de audición durante un tiempo largo", relató. "La verdad, la pasé mal y me quedé con bronca. No fue un cachetazo, me pegó como ocho cachetadas y en el libreto había uno o dos".

"El oído me quedó zumbando y yo, mareado. No me caí al piso de pedo. Después me pidió perdón: «¡Ay, perdón!». ¿Perdón?", se descargó. "No la denuncié pero dije: «Bueno, listo. No vamos a ser amigos». Seguí adelante porque era mi trabajo, pero me dio mucha bronca y dolor. Tuve que parar la grabación e ir al médico a que me vean el oído porque tenía un zumbido".