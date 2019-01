Mariano Martínez se quebró al recordar la detención de su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mariano Martínez fue el gran invitado del miércoles en el ciclo Incorrectas. En una conversación a corazón abierto con la conductora, Moria Casán , y sus panelistas, el actor no tuvo reparos en hablar sobre los temas que lo tuvieron como protagonista en los últimos años: su romance con Lali Espósito y su escandalosa separación; su cambio de posición con respecto a la situación de su amigo Juan Darthés ; y, sobre todo, la detención de su padre.

Ricardo "Ricky" Martínez cumplió una condena de cuatro años en prisión. Quedó detenido por la causa que investiga la ruta de la efedrina que un cartel mexicano empleaba para fabricar drogas sintéticas en un laboratorio de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires). Su detención ocupó las primeras páginas de los diarios y el nombre del actor comenzó a sonar, por primera vez, por cuestiones ajenas al mundo del espectáculo. "Es un tema que me mueve, por eso me agito un poco, pero lo tengo superadísimo", comenzó explicando el actor.

"Mi carrera es muy importante porque la peleé de toda la vida. Trabajé mucho, pero al mismo tiempo, la relación con mi papá es lo más importante. Y cuando pasó todo.", siguió, visiblemente emocionado, e hizo una pausa para beber un sorbo de agua. "No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Eso fue lo más difícil, más que la carrera. Era la vida",

continuó.

"Estuvimos distanciados por otras cosas de la vida y justo coincidió que fue en el mismo momento. Fui una sola vez a visitarlo a la cárcel y lo ayudé con lo que pude, con abogados y esas cosas, pero, en un momento, estuve enojado con él", reveló.

Entonces, la diva quiso saber si pudo demostrarle ese enojo a su padre, y si él en algún momento le pidió disculpas. "Sí", alcanzó a responder, entre lágrimas. Luego, se encargó de explicar que hoy la relación entre ellos está recompuesta. "Estoy muy bien con mi papá, con lo que pasó. Pasamos fin de año con la familia", confió.

Con respecto a su relación con Lali y la filtración de un audio privado en el que se refería a ella como "nefasta" y "malísima", Martínez indicó: "No me pone contento hablar de un tema. Es un audio que era obviamente privado y fue un momento de enojo. Claramente no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué. Soy humano y si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie

y menos a alguien que quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedir".

Por último, Casán quiso saber cuál era hoy su opinión sobre la situación de Darthés, que vive en Brasil desde que se hizo pública la acusación penal por violación que Thelma Fardin realizó ante la Justicia de Nicaragua. En este tema, el galán sí midió sus palabras. "No tengo nada nuevo para agregar. Lo que tenía para decir ya lo dije en su momento", expresó.

Es que, mientas las denuncias mediáticas por acoso y abuso contra su colega se acumulaban tras la denuncia de Calu Rivero, Martínez no dudó en mostrar su apoyo aDarthés. Su posición cambió el día en que se dio a conocer la denuncia de Fardin. "Estoy destrozado por haber creído algo que no era", tuiteó esa misma noche.