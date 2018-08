Mariano Martínez habló tras confesar que una actriz casi lo deja sordo

"La actriz que me pegó me pidió perdón. No trabajé nunca más con ella. Me la crucé alguna vez, y estuvo todo bien. Para mí, pasó", dice Mariano Martínez a La Nación en su amplio camarín del Teatro Astros de Buenos Aires, donde acaba de estrenar la comedia Mentiras inteligentes. Se lo nota incómodo con la cuestión. Es que siempre ha hecho un culto del bajo perfil y, aunque son conocidos muchos aspectos de su vida personal, en general trató de apartarse de escándalos y acontecimientos rimbombantes. Pero el miércoles habló, quizás llevado por el buen clima de la charla del programa Intrusos y por la sensación de comodidad en la que lo sumergió Moria Casán. "Lo conté, pero ya no me quiero extender tanto en el tema. Es la última vez que hablo sobre esto".

Allí, el actor confesó que, años atrás, se sintió acosado por una compañera de trabajoquien, ante los límites impuestos por él, aprovechó una escena de ficción para estamparle varias cachetadas que le hizo perder, momentáneamente, parte de la audición de uno de sus oídos. "Me dolió en el sentido literal de la palabra", dice el galán pronto a cumplir sus 40 años.

Cuestión de género

Más allá del recuerdo del hecho puntual, la situación atravesada por Martínez desnuda otra faceta del acoso laboral y la violencia de género. Los hombres también pueden sufrir violencia y no pensar esta cuestión habla también de una cultura machista en la que el mandato de la masculinidad tapa situaciones realmente traumáticas, que por vergüenza, son pocos los que se atreven a denunciar. "Lo conté porque parece que el hombre jamás pasa por estas situaciones. Pero sí sucede, me pasó y me surgió contarlo. Yo viví eso", dice enfático quien fuera uno de los protagonistas de la ficción 22, el loco. Justamente, en torno a este programa surgieron, en las últimas horas, versiones que aseguraban que fue en el contexto de ese rodaje donde Mariano habría sufrido el acoso de una compañera de trabajo. El calla y no otorga. Lo cierto es que el actor confesó lo traumático que fue tener que lidiar con una actriz que le daba mayor efusividad de la convenida a las escenas donde besos y caricias formaban parte de la ficción.

"Desde ya, no lo dije para denunciar a la persona. Jamás, pero jamás, lo haría. De hecho, esta es la última vez que voy a hablar de este tema públicamente. No tengo necesidad ni interés de hacerlo", vuelve a remarcar con un rictus incómodo. Se lo nota arrepentido por haberle dado luz a una zona vedada para la opinión pública. "Pienso que el acoso de la mujer al hombre es un tema que debería ser tomado seriamente también. El varón no debe sentir vergüenza y no se debe juzgar a ese hombre que lo está contando. El acoso y la violencia no se deben permitir ni en el plano laboral ni en el personal", concluye categórico Martínez minutos antes de salir a escena.