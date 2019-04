Mariano Iúdica también habló sobre la guerra de los ex CQC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Caiga quien caiga (CQC) debutó en la televisión argentina hace 24 años y, además de desacartonar para siempre al periodismo político y al rol de los movileros, se convirtió en uno de los primeros formatos de factoría nacional en ser vendido a varios países. Por eso, a pesar de no estar al aire desde septiembre de 2014, es uno de los ciclos más recordados. Tanto, que aun hoy sigue generando polémica.

Todo comenzó con una incisiva pregunta de Daniel Malnatti a Mario Pergolini . "¿Por qué, de todos los que pasamos por CQC, solo vos y Andy son millonarios?", le consultó el periodista a su exjefe en medio de una entrevista. A pesar de que la respuesta del histórico conductor del envío fue políticamente correcta, la pregunta sirvió para desenterrar una vieja interna que, justamente, evidenció la poca simpatía que sus excompañeros le tienen al actual conductor de PH Podemos Hablar.

Fueron varios los que salieron a hablar sobre el tema. Juan Di Natale y Rulo Schijman, entre otros. Ahora, se sumó a la polémica "revisionista" la voz menos pensada: Mariano Iúdica . Cuando aún Georgina Barbarossa no le había brindado la posibilidad de pasar adelante de cámara, el ahora conductor de Polémica en el bar se desempeñaba como camarógrafo. Ese rol cumplía, justamente, como parte del staff de los primeros años de CQC; parte de sus funciones, además, incluían acompañar a Andy, que era el "notero estrella" del programa.

"Es un genio. Una persona absolutamente diferente. Por eso es Andy. Tenía ideas que no eran normales para ese momento de la televisión. Estaba siempre dos jugadas adelantado. Llevaba muchas cosas a las notas, que tenían muchísima repercusión. Hablaba en inglés, portugués, francés. Era un bocho y estaba muy informado". elogió primero. Pero a me medida que se iba explayando, los elogios comenzaron a desaparecer.



Así, terminó catalogando a Kusnetzoff de "muy intenso" y confesó: "No era este Andy, ni en pedo. Era un tipo para pegarle un bife. Yo muchas veces estuve a punto de agarrarme a piñas con él".