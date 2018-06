Mariano Iúdica se disculpó con Pía Shaw tras besarla sin su consentimiento

Durante el fin de semana, un video suscitó una fuerte polémica en las redes. En un segmento del programa de América Involucrados se recreó un enigmático de la farándula que acontecía en un boliche y que tenía a dos famosos como protagonistas que terminaban besándose. Por lo tanto, el panelista Guido Zaffora se puso en la piel del hombre y Pía Shaw, en el de la mujer de dicho enigmático. Tras la recreación del beso, que formaba parte de una actuación consensuada entre dos compañeros, el conductor del ciclo, Mariano Iúdica , se "sumó" al mismo y besó a Shaw, para luego solicitar que los hombres también "hagan fila" para hacerlo, a lo que la periodista se negó. Posteriormente, Iúdica también hizo un comentario ofensivo sobre la diversidad sexual que tampoco pasó inadvertido.

Ante dicha situación, Shaw tuiteó que lo que se vio en pantalla fue un juego pactado y que Iúdica es "un excelente compañero de trabajo". Al día siguiente, ambos se reencontraron en un móvil del programa que comanda Pía, Infama recargado. En ese contexto, Iúdica decidió disculparse con ella. "Te metí en este baile, quiero pedirte disculpas por haberte metido en este juego, te quiero mucho y que estemos pasando esta situación me da cosa, mis hijas me lo marcaron maravillosamente bien. Hay cosas que en la tele se pueden hacer y otras que no, estoy aprendiendo cómo hacer humor en esta era, me parece bien que nos vayamos educando, son juegos que en esta época no hay que hacerlos", expresó.

Agradezco la preocupación de todos pero lo que sucedió en el programa no fue más que una situación de humor pactadas entre mis compañeros y yo. Tanto @iudica como @GZaffora son mis amigos y excelentes compañeros de trabajo. — Pia Shaw (@PiaShaw) 2 de junio de 2018

Shaw, por su parte, le aceptó las disculpas e hizo su descargo. "América demostró con hechos que estas cosas no se permiten, gracias a toda la gente que me escribió. No me pasó nada, pero vi lo fuerte que están las mujeres ahora. Fue un fin de semana en el que se dijeron muchas cosas. A mí no me pasó nada, pero me llegaron mensajes de muchas mujeres a las que sí les pasó, y yo voy a estar al lado de las que necesiten ayuda", concluyó.