Marianela Mirra acusa a Jorge Rial de haber sido apartada de los medios

Marianela Mirra y Jorge Rial protagonizaron una fuerte pelea cuando, mientras el intrusos estaba en pareja con Loly Antoniale, se filtraron capturas de un chat en el que él trataba de seducirla. Rial la acusó de traición.

“No me voy a dejar pasar por arriba por esta zorra tucumana y sus secuaces. Me harté de un montón de cosas, de la mentira, de la extorsión, de las buenitas, de las putas, de las zorras, de las extorsionadoras, de los delincuentes, de los socios”, mencionó Rial



A partir de allí, Mirra desapareció de los medios. Sin embargo, ahora retornó y, sin nombrarlo, responsabilizó al conductor por no estar más en la pantalla chica.



“Después de lo que me pasó hace tres años con el hombre de los chimentos, se me fue las ganas de todo lo que tenga que ver con exposición”, aseguró.



“Exponer a tu familia o que te involucren con temas totalmente ajenos a tu vida. ¿Con qué necesidad? No es redituable para mí. A mí me complica laburar, conseguir novio. La gente sabe cómo viene la mano con cada uno”, detalló al respecto.