Mariana Nannis contra la nueva novia de Claudio Caniggia: "Largá el Photoshop"

A través de una serie de "historias" publicadas en su cuenta de Instagram,

Mariana Nannis le escribió un duro mensaje a Sofía Bonelli, la actual pareja de su exmarido, Claudio Paul Caniggia.



"Me fui de Buenos Aires porque está muy aburrido. Me vine a Miami porque está re divertido. Y en Victoria Secret unas tangas he adquirido, pero no para mí, sino para tu marido", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto que muestra un local de ropas.



Junto al mensaje, incluyó la canción "Mentirosa" del rapero mexicano, César Renato Suárez Morales, que funcionó como una primera indirecta contra la nueva pareja del padre de sus hijos.



Pero ese fue recién el comienzo. En la siguiente historia de Instagram, Nannis compartió una foto de Bonelli y le dejó un picante mensaje. "Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar", escribió junto a la canción "Veneno pa' tu piel".



Más adelante, publicó otra fotografía del perfil de Bonelli, en la que comentó: "Largá el Photoshop y los filtros. Jajajaja". Ese posteo fue acompañado con el tema musical "Enemigos ocultos".



Horas más tarde, Ángel De Brito mostró esa serie de historias de Insragram en su programa Los ángeles de la mañana y analizó: "La segunda habla de la nuez de Adán y le puso un tema de La Veneno, la travesti más famosa y más quilombera de España, pero súper querida. La está tratando de travesti a la chica esta Bonelli".



Luego dijo que Nannis le escribió. "Ayer, a las 00.34, recibo un mensajito porque no la anduve buscando, vino sola", dijo el conductor de Bailando 2020. "'Hola Ángel, ¿cómo estás?', me dice y yo le pongo que viendo sus historias hermosas".



"Viste qué buenas que están. Mirá, se le ve la nuez. Me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Se la cortó. Por algo [Oscar] Ruggeri la llama La Cacho. Eso se sabe en el ambiente", respondió Nannis.



Luego aclaró que la primera de sus historias estaba destinada a Yanina Latorre, quien había opinado anteriormente sobre su viaje a Estados Unidos, donde se la vio comprando en la sección de ofertas. Nannis explicó que la historia era "para la Urraca Latorre, que duerme enroscada la yarará".