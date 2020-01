Mariana Genesio tras su separación: "Estoy un poco deprimida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Ni siquiera sé si se terminó. Estuvimos juntos casi 11 años y nos tomamos un tiempo; estamos viendo qué pasa", admitió Mariana Genesio sobre su relación con el guionista Nicolás Giacobone, durante su paso por el programa Cortá por Lozano.

"Estamos bien, con diálogo. En el 2019 tuvimos mucho trabajo los dos. Siempre era él quien tenía mucho trabajo y yo acompañaba y hacía algunas cositas. Esta vez yo también estuve muy ocupada y eso repercutió en la relación. Necesitábamos un tiempito. Sigue habiendo amor, respeto y cariño, por eso es doloroso", agregó.



La actriz de Pequeña Victoria, la tira que el año pasado emitió Telefe y Canal 4, sorprendió al contar que hace un par de meses se separó de Giacobone, guionista y ganador del Oscar por Birdman, en el 2015. "Nos vemos todos los días porque me alquilé un departamento a dos cuadras para estar en contacto con Larry, nuestro perro. Así que lo visito, lo paseo. El tiempo dirá", explicó la actriz.

Genesio desmintió el romance con un hombre con quien se la vio en Punta del Este. "Es Brian Maya, mi amigo y productor. Él estaba con su novia, que es modelo y muchas veces estaba trabajando, por eso nos veían a los dos. No sé qué va a pasar, pero hay mucho amor con Nicolás y siempre va a ser la persona más importante de mi vida", aseguró. Luego, dio detalles sobre su mudanza: "Fue un estrés. Alquilé un departamento chiquito, provisorio. Y no me entra nada porque en nuestra casa tenía todo un cuarto para mí. No me llevé muchas cosas. Y voy agarrando lo que necesito. No fue tan hablado. Planteé una necesidad y decidimos tomarnos un tiempo. Lo propuso él y cuando lo dijo me dio un poco de pánico. No pensé que iba a pasar eso. Estoy un poquito triste y deprimida; no tengo ganas de salir. Creo que voy a morir sola, nunca más me voy a enamorar".



Mariana, que fue compañera de elenco de Facundo Arana en Pequeña Victoria, contó que llamó al actor apenas se separó. "Es un gran amigo, muy contenedor. Mi primera noche de soltera estaba muy mal, muy triste. Eran las 4 de la mañana y sabía que Facundo estaba en Australia, así que le escribí y me contestó enseguida. Le dije que estaba bajón y me llamó; hablé también con su mujer, María Susini. Fue hermoso que me escucharan del otro lado del mundo", recordó.



También habló de fotos que le hicieron en la playa y se publicaron en revistas porteñas. "Te agarran desprevenida y se nota todo, se te ven las partes. No oculto mis partes porque no tengo nada que ocultar. No me voy a ahorcar porque me encanta lo que tengo. No disimulo nada, está ahí. Es lo que soy", aseguró.



Finalmente, Genesio adelanto que tiene varios proyectos de trabajo y Daniel Burman la llamó hace filmar una película. "Me encanta la comedia pero asociada al drama. Se espera un humor de una chica trans que yo no tengo", reflexionó.