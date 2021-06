Mariana Genesio planea ser madre y Pampita será la madrina del bebé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mariana Genesio es una de las gratas sorpresas de la temporada de La Academia. La actriz ha deslumbrado al jurado con varias presentaciones y ha demostrado intenciones de aprender, más allá de que le haya tocado pasar por las instancias del duelo.

Justamente en el duelo anterior, Genesio y su partenaire Rodrigo Jara hicieron un sensible cuadro musical, y cuando Pampita Ardohain fue a informar que la de ellos era la pareja salvada, dijo "Mariano" en vez de "Mariana". El traspié no pasó desapercibido en las redes sociales, donde la modelo y jurado fue muy atacada al ser tildada de transfóbica; Genesio es una mujer transgénero.

Este miércoles ambas figuras se reencontraron en la pista ya que la actriz de Pequeña Victoria (aquí se vio por Canal 4) bailó el nuevo ritmo, el difícil shuffle. Allí, antes de dar su devolución, Pampita dijo: "Le quiero agradecer a Mariana, que fue supergenerosa la semana pasada cuando estuvimos hablando por mi furcio, mi equivocación, y ella rápidamente descomprimió, me tranquilizó... Fue un amor de persona. Eso habla de tu humildad, tu seguridad en la vida y la empatía que tenés. Me llevé lo mejor de ese día porque yo estaba angustiada y ella del otro lado fue muy cariñosa. Gracias”.

“Yo te agradezco a vos, que enseguida me mandaste un audio pidiéndome disculpas y yo te dije que no me ofende, que entiendo que fue una equivocación, que es algo que puede suceder... Me ofende más que me confundan de nombre que de género porque estoy muy en paz con mi origen biológico. Mi nombre es Mariana desde más de la mitad de mi vida, pero a Caro la amo”, le respondió la concursante. Y ahí vino una inesperada revelación que las involucró a ambas.



“Me dijo que voy a ser madrina de sus próximos hijos”, contó Pampita. “¡No, yo iba a dar esa noticia, Caro! Ahora sí me enojo... Te voy a dar una primicia enorme. Me cagaste el show, Caro. Ay, qué vergüenza... Tenemos una gran amiga en común, Erika Halvorsen, y con ella decidimos tener un hijo en un tiempito... Y ella me dijo: ‘Bueno, decile a Caro que sea la madrina’”, explicó Genesio. “Yo feliz, ¡me muero de amor! Sabés que te admiro, que te quiero y que tu carrera es siempre un carrerón (...) Me encanta todo lo que has hecho en la vida”, cerró la jurado.

La noche fue todo alegría ya que la pareja logró 17 puntos, un ritmo nada malo para una ronda de alta dificultad y bajo nivel.